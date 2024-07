Incidente stradale si trasforma in mega lite: ragazzo aggredito con il calcio della pistola

Un violento episodio ha scosso Napoli il 14 luglio scorso. Un giovane è stato aggredito e minacciato con una pistola dopo un banale incidente stradale avvenuto a Forcella, nei pressi di Piazza Calenda. Il giovane, che si trovava in auto con la propria compagna, è stato colpito al volto con il calcio di una pistola da un motociclista, dopo che il loro veicolo era stato urtato da uno scooter su cui viaggiavano un ragazzo e una ragazza. Dopo l’incidente, la ragazza sullo scooter ha iniziato a inveire contro l’automobilista, provocando l’aggressione violenta.

“Il 14 luglio sono stato brutalmente aggredito in pieno centro, davanti al teatro Trianon. Dopo un incidente stradale, due malviventi mi hanno assalito e uno di loro, armato di pistola, mi ha colpito alla testa prima di fuggire. Ho subito chiamato le forze dell’ordine e un’ambulanza. Successivamente, mi sono recato all’ospedale Vecchio Pellegrini per farmi suturare e alla questura per denunciare questi criminali. L’incidente è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza del comune. Avrebbero potuto uccidermi! Sono esasperato da questa Napoli criminale, violenta e degradata!”. La vittima ha presentato denuncia e si è rivolta a Francesco Emilio Borrelli, deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra, per raccontare quanto accaduto.

Francesco Emilio Borrelli ha espresso profonda preoccupazione per la crescente violenza in città: “Napoli, essendo una metropoli ad alta densità abitativa, è una delle principali espressioni della cultura della violenza che ha preso piede nella società. Diversamente da altre città, anche a livello europeo, qui la criminalità è diventata endemica, una ‘malattia’ difficile da sradicare per ragioni storico-culturali. La manifestazione più evidente della criminalità è la violenza, che si esprime in ogni occasione possibile, causando spesso vittime innocenti. Quante altre ne dovremo contare?”.