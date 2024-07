Pagani. Una storia di amicizia eterna spezzata dalla morte

Il giornalismo non è solo la cronaca dei fatti, ma è anche il racconto di storie che possono ispirare e insegnare. Questa è una di quelle storie: l’amicizia indissolubile tra Pasquale e Giovanni. Un’amicizia profonda edificata nel tempo su somiglianze in termini di personalità, esperienze di vita e interessi. Un legame fraterno nato tra i banchi di scuola e rafforzato nel corso degli anni, fino alla condivisione di obiettivi professionali e personali.

Un’amicizia nata tra i banchi di scuola

Pasquale Sorrentino e Giovanni Carrelli si sono conosciuti tra i banchi di scuola e la loro amicizia è diventata un pilastro delle loro vite. Purtroppo, Giovanni è stato strappato a questo mondo da una terribile malattia che in pochi mesi non gli ha lasciato scampo, lasciando Pasquale nella disperazione. Per Pasquale, Giovanni era più di un amico; era “il fratello che non aveva mai avuto”.

Un esempio

Questa storia commovente mette in luce il vero valore dell’amicizia, che oggi sembra essere continuamente in discussione in una società sempre più liquida, dove i rapporti interpersonali si riducono a momenti di necessità e opportunismo reciproco tra individui. La storia di Pasquale e Giovanni possa essere di esempio per le nuove generazioni, poco inclini alla socializzazione, anche a scuola. Le amicizie nate sui banchi di scuola sono spesso quelle che, però, restano indissolubili ed eterne.

La condivisione

Un legame che ricorda l’amicizia tra Tom Sawyer e Huckleberry Finn personaggi nati dalla penna di Mark Twain. Huck è il miglior compagno d’avventure di Tom Sawyer; la loro amicizia è in parte radicata nello spirito affine dei due ragazzi e nella capacità di Tom di emulare il compagno, il suo sentimento di libertà e la capacità di far sempre quel che preferisce. Anche tra Pasquale e Giovanni un legame forte e autentico è sempre stato il superamento di difficoltà e avversità. Legami fondati sulla complicità, la fiducia e l’affetto reciproco. Pasquale e Giovanni fin quando hanno potuto hanno condiviso le loro vite e i loro spazi, sostenendosi a vicenda in ogni momento, dimostrando che l’amicizia vera è una forza indomabile e duratura.

In una società che tende a svalutare i legami profondi e autentici, queste storie rimarcano, se mai fosse necessario, l’importanza di coltivare e preservare le amicizie sincere. Che sia nelle avventure di due ragazzi lungo il Mississippi o nella vita quotidiana di due amici inseparabili, il valore dell’amicizia resta un punto fermo, immutato e prezioso, una luce guida nei momenti più bui. La morte di certo non cancellerà questo sincero rapporto di fraterna amicizia.

Luciano Verdoliva