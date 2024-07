Aiuole in erba sintetica, disappunto social dei cittadini di Scafati

La plastica al posto dell’erba naturale: è questa la soluzione adottata dell’amministrazione comunale per rimettere in sesto alcune aiuole del centro. Per l’ente si tratta di una scelta strategica dal punto di vista economico: Scafati, alle prese con piano di riequilibrio pluriennale, da anni deve affrontare il problema della cura del verde pubblico. Tutte le aree cittadine non hanno ricevuto quasi mai interventi di manutenzione ordinaria e programmata: le aiuole sono così invase dalla vegetazione infestante e immondizia.

Riqualificazione del decoro urbano

L’amministrazione del sindaco Pasquale Aliberti sta provando nell’ultimo anno a moltiplicare le iniziative di riqualificazione urbana, optando anche per soluzioni che possano abbattere le spese per la cura del verde. Il problema è stato quindi affrontato alla radice, eliminando il fattore naturale e inserendo dell’erba sintetica a fare da manto per le aiuole.

Le zone interessate

La soluzione è stata adottata in diverse zone della città, come piazza Vittorio Veneto o su via Alcide Da Gasperi, il cui nuovo look è finito ben presto nel mirino dei cittadini. Tante le questioni sollevate, dall’effettiva praticità ai danni ambientali dovuti dalla sostituzione del prato naturale con la plastica, che hanno monopolizzando buona parte del dibattito cittadino negli ultimi giorni. Una discussione che non poteva non trasferirsi sui social, dove è comparsa una pagina dal nome “Jessika, l’aiuola di plastika”, creata per aggiornare, con una nota ironica e satirica, l’avanzamento delle nuove aree.

La risposta di Aliberti

Polemiche che sono arrivate a palazzo Mayer e hanno trovato la risposta del sindaco Pasquale Aliberti, che ha spiegato la trasformazione urbana in relazione alle nuove difficoltà di gestione del verde pubblico. «Vi è una difficoltà oggettiva nella gestione e manutenzione, vista anche l’impossibilità di utilizzare i diserbanti ai fini della pulizia delle aree verdi pubbliche, poiché una normativa europea lo vieta in quanto sostanze portatrici di patologie oncologiche e quindi pericolose, prodotti che garantivano la pulizia delle erbacce per almeno un anno. In sostituzione oggi vi sono prodotti biologici che danno effetti al massimo fino a 10 giorni», ha spiegato il primo cittadino. Sottolineando che «il Comune di Scafati, con i suoi 17 km² non può consentirsi la manutenzione di questi spazi, piccoli spazi, per i quali abbiamo trovato questa soluzione. E di certo non abbiamo intenzione di utilizzarla nelle grandi aree come la Villa comunale o i giardini di piazza Garibaldi».

Alfonso Romano