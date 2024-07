Angri, comitato per raccolta firme per abrogazione Legge sull’Autonomia Differenziata

Ad Angri è stato ufficialmente costituito il Comitato Cittadino per il Referendum contro l’Autonomia Differenziata, denominata legge SPACCA-ITALIA (legge 86/2024). Il comitato è composto dai rappresentanti locali del sindacato CGIL, dei gruppi politici Alleanza Sinistra e Verdi (AVS), Partito Socialista Italiano (PSI) e Movimento 5 Stelle (M5S), nonché dalle associazioni Legambiente e Libera, insieme ad altre realtà associative locali come Fronte Civile, Free Angri, Alba Vitae e Associazione Il Chianiello. Le adesioni al comitato sono ancora in crescita.

L’obiettivo del comitato

Il principale obiettivo del Comitato è opporsi all’attuazione della legge SPACCA-ITALIA, che viene considerata dannosa per i diritti dei cittadini. Tra le preoccupazioni principali vi sono lo smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale e dell’istruzione pubblica, le politiche del lavoro e della sicurezza, la salvaguardia ambientale, il governo del territorio, e le politiche per affrontare la crisi climatica e la transizione ecologica ed energetica. Il comitato teme che la legge contribuirà alla disgregazione dello Stato Sociale e aggraverà le diseguaglianze territoriali e sociali.

Durante le due assemblee pubbliche svoltesi l’11 e il 18 luglio, con grande partecipazione, i rappresentanti delle associazioni e dei gruppi politici hanno definito un gruppo di coordinamento per organizzare le iniziative pubbliche e la raccolta delle firme necessarie per il referendum. È stata sottolineata l’importanza del coinvolgimento dei consiglieri comunali per rendere più efficaci le azioni di contrasto alla legge e per promuovere dibattiti in consiglio comunale.

I coordinatori di zona

I coordinatori del Comitato Cittadino di Angri sono: Salvatore Abate (Legambiente Oikos), Floriana D’Antonio (AiC), Giuseppe Fattoruso (PSI), Antonietta Giordano (Alba Vitae), Giuseppe Iozzino (M5S), Francesco Lombardo (AVS), Gennaro Schettino (CGIL), Pasquale Somma (Free Angri), Marta Tarallo (Fronte Civile), e Giuseppe Vitiello (Libera).

Per ulteriori informazioni e per partecipare alla raccolta firme, i cittadini sono invitati a contattare il comitato.