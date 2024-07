Angri, D’Aniello annuncia fondi ministeriali per centri estivi e attività socio – educative

Il Comune di Angri ha ricevuto 44.215,09 euro di fondi ministeriali destinati ai centri estivi e alle attività socio – educative. L’assessore delegata alle Politiche Sociali, Maria D’Aniello, ha annunciato che quest’anno, in collaborazione con l’Amministrazione, è stato scelto un sistema diverso per l’organizzazione di queste attività.

Fondi per eventi

“Il 40% dei fondi sarà utilizzato per eventi di grande rilevanza, come la seconda edizione di Harry Potter al Castello e la terza edizione del grande evento della Zucca in Villa”, ha spiegato D’Aniello. “Questi eventi, nei due anni precedenti, hanno avuto un grande successo sia sociale che economico, attirando migliaia di famiglie da altri paesi e stimolando l’economia commerciale locale”.

Contributo alle famiglie

Il restante 60% dei fondi sarà destinato direttamente alle famiglie attraverso voucher di 150 o 200 euro per ogni bambino, in base alla frequenza dei campi estivi a tempo pieno o part – time. I centri estivi saranno organizzati da associazioni, enti riconosciuti e operatori economici che ne faranno richiesta. L’avviso per le famiglie e per i gestori è aperto fino al 29 luglio, dopo di che verrà stilata una graduatoria per le richieste pervenute e le attività potranno partire all’inizio di agosto.

Procedure veloci

“Quest’anno abbiamo scelto una procedura più veloce e snella che permette alle famiglie di scegliere direttamente il centro estivo per i loro figli”, ha aggiunto l’assessore. “Si prevedono campi estivi di alta qualità, con inclusi corsi di nuoto e altre sorprese, come il ritorno del cinema all’aperto in villa comunale e una mega festa finale dedicata all’educazione alla Pace, con tanti laboratori, giochi, gonfiabili e spettacoli a tema sociale. Sono felice perché quest’Amministrazione ha molto a cuore il benessere sociale e culturale dei nostri piccoli cittadini. I bambini sono il nostro futuro e dobbiamo costruire per loro un futuro con alti valori umani”.

Natalia Pepe