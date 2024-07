Il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli ha proposto una variazione di destinazione d’uso per gli alloggi comunali situati in via Enrico Fermi

Angri: variazione di destinazione d’uso degli alloggi comunali di Via Fermi

Il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, e la sua amministrazione hanno proposto una variazione di destinazione d’uso per gli alloggi di proprietà del Comune situati in via Enrico Fermi. Obiettivo è quello di metterli in vendita. Secondo una relazione di stima degli immobili realizzati da Elfi Costruzioni S.R.L., tre appartamenti al piano terra e tre box auto al secondo piano interrato dell’edificio condominiale saranno messi in vendita a un valore di mercato da stabilire.

Calcolo del valore

Per calcolare il valore dei singoli immobili è stato utilizzato il metodo di stima comparativa, considerando il prezzo di mercato di immobili con caratteristiche simili recentemente venduti nello stesso edificio. Gli alloggi di proprietà del Comune fanno parte di una convenzione di edilizia sociale sottoscritta all’atto della realizzazione del fabbricato tra l’impresa costruttrice e il Comune di Angri. Attualmente, questi alloggi sono gli unici effettivamente ceduti al Comune.

Entrate per le casse comunali

Secondo l’amministrazione comunale, se questi alloggi di edilizia residenziale sociale fossero alienati al libero mercato, consentirebbero un’entrata finanziaria molto più rilevante per il Comune. Attualmente, l’alienazione a prezzo calmierato per le ERS in Regione Campania è fissata a circa 1.706,05 euro al metro quadrato di superficie commerciale. Tuttavia, l’Ufficio Patrimonio afferma che il prezzo di mercato si avvicina per stima al doppio di questa cifra.

Il progetto di Via Badia

L’amministrazione ritiene che il numero di alloggi destinati all’ERS (tre) possa essere facilmente assorbito dal programma di riqualificazione urbana previsto per gli “alloggi a canone sostenibile” previsti a Fondo Badia. In questa località sono, infatti, sono previsti 62 alloggi da destinare all’housing sociale e 10 all’edilizia residenziale pubblica.

Incertezza iniziale

Quando inizialmente si stabilì la destinazione dei tre alloggi ceduti al Comune come edilizia residenziale sociale, vi era una notevole incertezza sulla realizzabilità del programma di riqualificazione urbana si legge nella relazione da valutare in sede di consiglio comunale. Tuttavia, lo stato attuale del percorso tecnico – amministrativo è in una fase avanzata di conclusione, rendendo questa variazione di destinazione d’uso più fattibile e strategica per il Comune di Angri.

Natalia Pepe