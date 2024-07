Sarno: inizia la realizzazione del nuovo Parco Urbano e Centro Multisportivo

Sarno è pronta a trasformarsi grazie a un progetto ambizioso e innovativo che prevede la creazione di una grande area attrezzata per lo sport e gli eventi, completa di zone parcheggio. L’annuncio è stato dato dal sindaco Francesco Squillante, che ha espresso grande entusiasmo per questo nuovo passo avanti per la città.

“I lavori sono già iniziati per realizzare il Parco Urbano e Centro Multisportivo in Via Ingegno,” ha dichiarato Squillante. “L’intero progetto, del valore di circa 2.200.000 euro, è finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito della misura PNRR M2C5 Investimento 2.1.”

Il sindaco ha descritto in dettaglio le opere di rigenerazione urbana previste, che comprendono la completa rifunzionalizzazione dell’area. Il progetto include numerose aree verdi e alberate, una piazza per eventi con annesso ampio parcheggio, un’area dog park, giostre inclusive, campi di padel, basket e calcetto con relativi spogliatoi, una zona ristoro e un’altra zona per picnic.

Squillante ha sottolineato l’importanza di questo progetto per la comunità: “Un ulteriore grande passo avanti per la nostra Sarno che cambia volto e si potenzia.”

Nuovo Parco Urbano, investimento per l’interazione e lo sviluppo socioculturale

Il nuovo Parco Urbano e Centro Multisportivo rappresenta un importante investimento per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Sarno, offrendo spazi moderni e funzionali per attività sportive, eventi e momenti di svago. Con questi interventi, Sarno si avvia verso un futuro più verde e inclusivo, valorizzando il territorio e creando nuove opportunità per la comunità.