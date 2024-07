Angri. Via Santa Maria cittadini al buio, manca la pubblica illuminazione

Gli abitanti della periferica via Santa Maria, pressoché dal civico 188, si sentono cittadini dimenticati. Questa zona di periferia è infatti priva di pubblica illuminazione, un problema che perdura da tempo e che continua a peggiorare le condizioni di vita degli abitanti. Ormai da anni, i cittadini chiedono all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cosimo Ferraioli l’installazione dei pali della luce su un tratto di strada lungo circa 300 metri.

Mancanza di punti luce

La mancanza di illuminazione pubblica non è solo un disagio, ma rappresenta un serio problema di sicurezza. La zona è spesso, infatti, bersaglio di ladri che, approfittando del buio, prendono di mira le abitazioni. I residenti vivono con la costante preoccupazione di furti e intrusioni, una situazione che peggiora la loro qualità di vita e alimenta un senso di abbandono.

L’impegno dell’assessore Calabrese

In passato, l’allora assessore delegato Ciro Calabrese si era occupato della questione. Calabrese aveva sollecitato il responsabile dell’unità operativa complessa lavori pubblici a destinare una somma del bilancio comunale all’installazione dei punti luce. Nonostante questi sforzi, però, gli appelli sono rimasti inascoltati e nessuna somma è stata prevista per illuminare questa parte della periferia.

L’amarezza dei residenti

I residenti, delusi, continuano a rivendicare i loro diritti e chiedono all’amministrazione di “fare luce” sulla questione. Molti di loro hanno scritto lettere, partecipato a riunioni e fatto sentire. anche attraverso i consiglieri, la loro voce nei consigli comunali, ma senza ottenere risultati concreti. La mancanza di risposta da parte dell’amministrazione comunale alimenta il sentimento di essere cittadini di secondo rango, dimenticati dalle istituzioni che dovrebbero invece tutelarli.

L’importanza della pubblica illuminazione

L’illuminazione pubblica è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza ai cittadini. La luce, infatti, non solo dissuade i malintenzionati, ma contribuisce anche a creare un ambiente più vivibile e accogliente. È un servizio essenziale che l’amministrazione dovrebbe garantire, soprattutto in zone periferiche spesso trascurate anche nei piani triennali delle pubbliche opere.

L’appello

L’auspicio degli abitanti di via Santa Maria è che l’amministrazione comunale prenda finalmente in carico le loro richieste. È necessario un intervento tempestivo per installare i pali della luce. Molti restano ottimisti che le risorse necessarie per risolvere questa annosa problematica possano essere reperiti.

Natalia Pepe