Nuovo capitolo per la mobilità campana: inaugurata la linea 6 della metropolitana

Martedì scorso ha segnato una giornata storica per la Campania con l’inaugurazione della linea 6 della metropolitana, che collega la stazione di Mostra a quella di Municipio a Napoli. Un’opera che rappresenta un significativo passo avanti per la mobilità urbana, unendo bellezza e funzionalità in un connubio inscindibile. Con un costo complessivo di 790 milioni di euro, il progetto ha visto un sostegno determinante da parte della Giunta Regionale della Campania, che ha contribuito con 558 milioni di euro. Gli investimenti nazionali ammontano a 188 milioni, mentre il Comune di Napoli ha investito 43 milioni.

Cascone: “Importante traguardo”

Luca Cascone, Consigliere Regionale della Campania e Presidente della IV Commissione Consiliare Permanente (Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti), ha commentato soddisfatto questo traguardo: “Oggi inauguriamo non solo una nuova tratta della metropolitana, ma una vera e propria rivoluzione per la mobilità della nostra regione. Questa infrastruttura, realizzata grazie al massimo impegno della Giunta Regionale, con un investimento di 558 milioni di euro, segna un punto di svolta per la Campania.”

I primi sei treni

L’investimento regionale ha consentito anche la produzione dei primi sei treni, realizzati da @hitachirailspa, che entreranno in servizio a partire dal 2025. “Questi treni rappresentano un simbolo della nostra capacità di innovare e di investire nel futuro. Saranno all’avanguardia in termini di tecnologia e sostenibilità”, ha aggiunto Cascone.

Altri progetti

Il completamento della linea 6 è solo uno dei progetti in cantiere. A breve, sarà consegnato anche il cantiere per la riqualificazione e la realizzazione del deposito di Campegna, un ulteriore passo verso un sistema di trasporti moderno ed efficiente. Cascone ha dichiarato: “La consegna del cantiere per Campegna è imminente. Questo deposito non solo amplierà la capacità di stoccaggio dei nostri mezzi, ma sarà anche un esempio di eccellenza in termini di sostenibilità e tecnologia.”

Determinazione

L’opera inaugurata rappresenta un segno tangibile dell’attenzione che il governo regionale dedica a tutta la Campania. “Siamo determinati a continuare su questa strada, con progetti che migliorano la qualità della vita dei nostri cittadini e che rafforzano la competitività della nostra regione”, ha concluso Cascone.

Con l’apertura della linea 6, la Campania compie un significativo passo avanti, non solo nel migliorare la mobilità urbana, ma anche nel rafforzare il proprio ruolo come regione all’avanguardia in termini di infrastrutture e innovazione. Una sfida del futuro appena iniziata e che la Regione Campania è pronta ad affrontarla con determinazione e una ampia visione strategica.

Natalia Pepe