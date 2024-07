Scafati. Piazze come ring da combattimento. È maxi rissa fra giovani

Scafati ancora preda della violenza dei giovanissimi, l’estate riapre un argomento scottante per la città. Non si fermano eventi di vandalismo e di aggressione tra le nuove generazioni, a farne le spese è la sicurezza. Che la città dell’Agro sia colpita da anni da un’escalation di comportamenti inappropriati è notizia risaputa. Per un gruppo di persone, perlopiù ragazzi a cavallo tra la minore e la maggiore età, le strade di Scafati sembrano sempre di più un palcoscenico nel quale dimostrare la propria forza e violenza, a danno di tutto e tutti.

Il fatto

L’ultimo grave episodio si è registrato nelle ultime ore all’altezza di piazzale Aldo Moro, a pochi passi dal palazzo comunale, in occasione della prima serata degli eventi previsti nell’ambito dei festeggiamenti per la matrona cittadina di Santa Maria Delle Vergini. Intorno mezzanotte e mezza, un gruppo non ben identificato di ragazzi si è resa protagonista di un piccolo episodio di guerriglia urbana, occupando parte dell’incrocio tra via Oberdan e via Pietro Melchiade inscenando una rissa con caschi in mano, episodio che fortunatamente non avrebbe registrato feriti dopo momenti di grande fibrillazione. Ovviamente, ad assistere inermi a tutto ciò, diverse famiglie di scafatesi pronte a tornare a casa dopo una serata di divertimento e spensieratezza, rovinate dalla solita insulsa violenza.

Un caso non isolato

Ma l’episodio non è affatto isolato, anche nei pressi della galleria commerciale Plaza si torna a vivere in un clima di insicurezza. Gruppi di ragazzi per la stragrande parte minorenni dimostrano a ogni serata poco rispetto per le cose pubbliche, con bivacchi che producono sporcizia e danni alle cose. Una difficoltà palesata anche dall’evento che si sta tenendo in questi giorni nello spiazzale della Galleria, con il torneo di beach volley amatoriale e professionistico che è stato più volte nel mirino di azioni di disturbo e prevaricazione da parte di giovanissimi, soprattutto a conclusione delle giornate di sport. Non sono infatti mancati momenti di scontro tra organizzatori e una parte di ragazzi che, anche in piena notte, violavano l’area insabbiata arrivando quasi a danneggiare la struttura installata dall’amministrazione comunale. Episodi spiacevoli che palesano però un grave problema sociale che investe sicuramente anche i concetti di famiglia e di scuola.

Alfonso Romano