Tragedia in Campania: vigile urbano trovato senza vita nell’appartamento

Tragedia nella zona periferica di Maddaloni, in via Campolongo, dove è stato rinvenuto senza vita Vincenzo Garbo, vigile urbano in servizio presso il comando locale di polizia municipale.

Come riportato da Edizione Caserta, nel pomeriggio, i colleghi hanno lanciato l’allarme dopo aver notato la sua assenza dal lavoro. Alcuni di loro si sono recati sul posto, ma Garbo, un dipendente comunale di circa 65 anni, non rispondeva alla porta. Sono stati chiamati i pompieri che, insieme ai vigili urbani, hanno forzato l’ingresso e trovato Garbo ormai privo di vita. Anche i carabinieri della locale stazione sono intervenuti.

Purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare: era già deceduto da qualche tempo a causa di un malore fatale. I colleghi, profondamente colpiti dalla perdita, ricordano Garbo come un veterano molto stimato del comando di polizia municipale. Numerosi i messaggi di cordoglio e le dediche a lui rivolte, mentre la comunità, i familiari, gli amici e l’amministrazione comunale esprimono sgomento e dolore per la sua scomparsa.