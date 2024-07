I centri estivi diurni nell’agro nocerino sarnese sono pilastri fondamentali per le famiglie, in particolare per i genitori lavoratori stagionali

Centri estivi diurni: un sostegno essenziale per le famiglie dell’agro nocerino sarnese

I centri estivi diurni nell’agro nocerino sarnese sono pilastri fondamentali per le famiglie, in particolare per i genitori lavoratori stagionali. In queste comunità, molti adulti sono impegnati in lavori stagionali che richiedono lunghe ore, rendendo i centri estivi un supporto indispensabile per la gestione dei bambini durante l’estate.

Azioni fondamentali

Queste azioni di sostegno non solo offrono un ambiente sicuro e stimolante per i ragazzi, ma svolgono anche un ruolo precipuo nella promozione dell’inclusione sociale e dello sviluppo personale. Attraverso attività ricreative, sportive e didattiche, i centri estivi favoriscono l’apprendimento, la socializzazione e il benessere psicofisico dei giovani, contribuendo a rafforzare la coesione collettiva.

La funzione sociale

La funzionalità e l’efficacia dei centri estivi sono possibili grazie al sostegno degli ex piani di zona e delle società consortili come Agro Solidale e Comunità Sensibile. Questi strumenti di concertazione danno un significativo impulso alle attività estive, garantendo risorse e supporto organizzativo che amplificano l’impatto di queste iniziative. I centri estivi svolgono anche un ruolo vitale nella prevenzione del disagio giovanile, offrendo ai ragazzi spazi di aggregazione sicuri e stimolanti. Riducendo il rischio di esposizione a pericoli, garantendo che i giovani trascorrano l’estate in modo produttivo e sicuro.

Natalia Pepe