Consiglio comunale e nuove dinamiche politiche. La denuncia di “Nocera in Azione”

Nel Consiglio comunale di Nocera Inferiore, il consigliere di minoranza Giovanni D’Alessandro ha portato alla luce una questione controversa riguardo alla trasparenza delle posizioni politiche dei consiglieri. D’Alessandro ha richiamato il rispetto dello Statuto comunale e del Regolamento delle adunanze consiliari, evidenziando l’importanza di conoscere chiaramente chi appartiene alla maggioranza e chi all’opposizione.

La polemica è scaturita dal “gruppo Lanzetta”, i cui membri sono stati recentemente associati a Forza Italia attraverso notizie di stampa, senza alcuna dichiarazione formale in Consiglio. Nonostante fossero stati eletti come consiglieri di opposizione, i tre membri del gruppo hanno votato a favore delle variazioni di bilancio dell’Amministrazione, un atto che li colloca ufficialmente nella maggioranza che sostiene il Sindaco De Maio.

Questa trasformazione è stata giustificata dal gruppo come un’azione “per il bene della Città”, ma è stata criticata da D’Alessandro come un’operazione di facciata che nasconde obiettivi politici personali, come le candidature alle prossime elezioni regionali.

Con l’adesione formale del gruppo Lanzetta alla maggioranza, il Consiglio comunale vede ora solo sei consiglieri all’opposizione. La giunta, già caratterizzata da una significativa componente di destra, include ora anche Forza Italia, suscitando preoccupazioni sulla gestione consociativistica del potere locale.

Il Direttivo cittadino di “Nocera in Azione” ha espresso il proprio disappunto per quella che considera una presa in giro dei cittadini e ha promesso di non rimanere in silenzio di fronte a quello che definisce un “indegno spettacolo”.