Scafati. Centro anziani, l’ombra del prefetto sulla vicenda. L’opposizione valuta un esposto

Bagarre sul Centro anziani di San Pietro a Scafati. Ennesimo scontro in consiglio comunale che ora potrebbe generare un esposto in Prefettura o addirittura la chiusura della struttura fino a nuove elezioni.

Il fatto

Il fatto è cominciato lo scorso 16 giugno, quando durante le votazioni per il rinnovo del comitato di gestione del centro inizia a crearsi un clima difficile dopo la segnalazione della presenza di due schede in più rispetto i votanti tra quelle indirizzate alla nomina del nuovo presidente. Una situazione che ha creato fin da subito scompiglio, con la commissione che ha reputato di invalidare le elezioni, rimandando al comune la scelta da adottare viste le circostanze. Dopo un mese di ragionamenti il sindaco Pasquale Aliberti ha deciso, in accordo con i diretti interessati, a commissariare il centro anziani fino a nuove elezioni mettendo a capo della gestione una triade formata dai candidati presidenti dell’ultimo appuntamento elettorale. Una scelta nata anche dall’impossibilità di adottare il regolamento specifico alla lettera, che vedrebbe a capo della fase straordinaria un funzionario comunale di categoria D, non reperito dopo indagine interna a Palazzo Mayer. La vicenda però ha scatenato le minoranze consiliari, che accusano al primo cittadino una gestione del caso personalistica e non legittima.

L’interrogazione

I consiglieri comunali Michelangelo Ambrunzo, Pasquale Vitiello e Corrado Scarlato hanno protocollato nei giorni scorsi un’interrogazione sulla questione, trasformata durante la discussione in assise in una mozione che richiedeva di fatto il ritiro del commissariamento a favore del ritorno del vecchio comitato di gestione fino a nuove elezioni, proposta bocciata dalla maggioranza. «Ci sono troppe cose che per noi non sono legittime. Il sindaco parla di indisponibilità dei dipendenti comunali a fare da commissario, ma non abbiamo nessun documento che palesi ciò. E se pure fosse così, a elezioni invalidate il lavoro del vecchio comitato di gestione non si dovrebbe interrompere per regolamento verso un commissariamento – ha spiegato Vitiello, supportato nella vicenda anche da Ambrunzo – . Stiamo valutando la possibilità di un esposto alla Prefettura di Salerno, perché ciò che sta accadendo crea un pericoloso precedente non solo per il Centro anziani di San Pietro, ma per la tenuta democratica delle nostre istituzioni».

Aliberti

La risposta del sindaco Aliberti non è tardata ad arrivare: «La scelta di procedere alla nomina provvisoria di un comitato di gestione composto dal più votato e dai candidati era una linea condivisa dagli stessi prima ancora che procedessimo al riconteggio. Le opposizioni chiedendo di rimettere in mano la struttura al vecchio comitato di gestione non fanno altro che proporre una iniziativa fuori regolamento, andando a istigare un ambiente che ha bisogno di serenità in questa fase. Davanti a una strumentalizzazione politica del Centro, addirittura con l’ingerenza di personaggi che non hanno ruoli istituzionali e svolgono ruoli partitici, è opportuna una riflessione sull’eventuale chiusura del Centro in vista delle nuove votazioni» dice Aliberti.

Alfonso Romano