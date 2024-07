Sparato all’addome: durante le indagini trovano droga e armi e viene arrestato

Un commerciante di Napoli, inizialmente vittima di un attacco a colpi di arma da fuoco, è stato successivamente arrestato per possesso di droga, armi, e un ordigno artigianale. L’incidente è avvenuto ieri mattina in via Aspromonte, nel quartiere Secondigliano di Napoli, dove il commerciante è stato ferito all’addome da uno sconosciuto. Dopo essere stato ricoverato in ospedale, sarà trasferito in carcere.

Durante le indagini, i carabinieri hanno scoperto che il negozio del commerciante, un calzaturificio, conteneva non solo tracce di sangue e un’ogiva, probabilmente il proiettile che lo ha ferito, ma anche 20 chili di mannite, un chilo di MDMA (ecstasy), materiali per il confezionamento della droga, e bilancini di precisione, uno dei quali intriso di cocaina rosa.

In un’auto parcheggiata presso l’azienda sono stati rinvenuti un ordigno artigianale da 750 grammi, 50 proiettili calibro 357 magnum, quattro pistole funzionanti, sei colpi a salve, e 354 grammi di cocaina. Il commerciante, Alfonso Santaniello, è attualmente ricoverato in ospedale con prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Dovrà rispondere di detenzione illegale di armi, materiale esplosivo e droga con l’intento di spaccio.

Le armi sequestrate verranno sottoposte a perizie balistiche per verificare se siano state utilizzate in eventi criminosi. Nel frattempo, le autorità continuano la ricerca del responsabile della sparatoria e ampliano l’indagine sul traffico di cocaina rosa nella zona.