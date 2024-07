Laghi Nabi: la glamping experience a bordo di una casa galleggiante

Tra le novità ai Laghi Nabi (CE), un’esclusiva struttura in mezzo al lago, con patio esterno per un soggiorno in completa simbiosi con la natura.

Tra le novità ai Laghi Nabi (CE), un’esclusiva struttura in mezzo al lago, con patio esterno per un soggiorno in completa simbiosi con la natura. Svegliarsi come su un’isola, circondati da acque cristalline, mentre il sole sorge dischiudendo allo sguardo un panorama da sogno: un nuovo progetto armonico di bioarchitettura sostenibile va ad arricchire Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania, nata dalla rigenerazione ambientale di 50 ettari di ex cave di sabbia in stato di abbandono sul Litorale Domizio (CE).

Alle tende e ai lodge sospesi sulle palafitte del Nabi Resort e Glamping si aggiunge una

casa galleggiante in mezzo all’acqua, interamente in legno, dotata di ogni comfort, per regalare agli ospiti emozioni rigeneranti in un connubio di natura e benessere.

La nuovissima casa galleggiante presenta una zona letto, bagno, una cabina doccia molto

comoda. Gli arredi sono stati realizzati su misura da un artigiano locale, per rispondere ad

esigenze di esclusività e di forme caratteristiche che presenta la casa. L’ampia vetrata

posta dinanzi al letto proietta lo sguardo verso il lago, in modo da poter godere di

una vista mozzafiato stando comodamente sdraiati. All’esterno è presente un patio,

sempre galleggiante, dotato di comode poltrone, tavolino, e lettini. Le strutture

galleggianti di forma esagonale servono a consentire, in vista della realizzazione di altre

camere della stessa tipologia, il collegamento di altre casette (una per ogni lato

dell’esagono). Tale forma garantirà a tutti gli ospiti la privacy di cui hanno bisogno,

perché avranno tutti punti di vista differenti e nessuno guarderà all’interno della casa

dell’altro.

Ai Laghi Nabi, dove il glamping in architetture ecosostenibili incontra i servizi di lusso di un

hotel, si possono vivere esperienze “fuori dal mondo” tra acqua e natura: yoga,

meditazione, passeggiate a cavallo, escursioni in bici sulla pista ciclabile a luminescenza

naturale più lunga d’Europa, partite a tennis, escursioni in barca a vela e kayak, wakeboard, pedalò, pic-nic nella lavanda. Ci si può rilassare nella Wellness Pool, piscina a sfioro sul lago riscaldata, o nella Nabi Water Spa per un benessere completo con trattamenti e massaggi. Il Ristorante Res coccola gli ospiti portando in tavola la massima espressione della cucina campana, in un mix di tradizione ed innovazione, con materie prime locali di altissima qualità, equilibrio di sapori e attenzione ai dettagli.