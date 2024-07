Angri senza eventi estivi: prima le ferie. Rimandati a settembre

Agosto giunta in ferie, comune senza controllo e cittadini abbandonati, ma non è una novità. Gli eventi? Forse a settembre

Angri senza eventi estivi: cittadini lasciati soli nel vuoto e nella desolazione

Agosto giunta in ferie, comune senza controllo e cittadini abbandonati, ma non è una novità. L’assenza di un cartellone di eventi per il mese di agosto lascia Angri in uno stato di vuoto e desolazione. Senza un cartellone di eventi, la città si trova senza appuntamenti per l’intrattenimento serale e priva delle principali agenzie di riferimento del territorio. Questa mancanza di iniziative culturali ha fatto sì che Angri sia stretta nella morsa dell’apatia.

La mancanza di eventi

Non è ancora chiaro quali eventi potrebbero essere previsti nei prossimi 40 giorni. Le strade, solitamente animate durante l’estate, appaiono ora desolatamente vuote, senza manifestazioni di interesse che coinvolgano associazioni e artisti locali capaci di intrattenere gratuitamente chi, purtroppo, resta in città. La situazione ha suscitato l’indignazione e la mortificazione dei cittadini. “Si faceva di più, soprattutto nel periodo del COVID”, lamenta un cittadino, manifestando il suo disappunto, che rispecchia un po quello più generale, per la mancanza di iniziative culturali.

Gli anni passati

Negli anni passati, l’estate ad Angri era caratterizzata da una vivace programmazione di eventi che animavano la città. Concerti, spettacoli teatrali, mostre d’arte, di libri e festival gastronomici erano appuntamenti fissi che richiamavano non solo gli abitanti locali, ma anche gente dai comuni limitrofi. Questi eventi non solo offrivano intrattenimento, ma contribuivano all’indotto, a rafforzare il senso comune e a sostenere l’economia locale.

Assenza di Ferraioli e Co.

L’amministrazione di Cosimo Ferraioli, a distanza di nove anni, sembra non essere riuscita a pianificare adeguatamente gli eventi per le calde giornate estive degli angresi tra luglio e agosto. Ci sarà stato il solito irrimediabile cortocircuito, label di questa fallimentare maggioranza. I cittadini, stanchi di una programmazione assente, si chiedono se sia possibile recuperare il tempo perduto e offrire eventi che possano rendere l’estate angrese più viva e coinvolgente. L’unico cartellone previsto sembra sia quello messo in piedi dall’assessore alle politiche sociali Maria D’Aniello che dovrebbe essere lanciato però a settembre.

Lo stallo

In questa situazione di stallo, cresce la preoccupazione che la città perda non solo occasioni di svago e cultura, ma anche il legame con la propria identità cittadina. Gli angresi sperano che l’amministrazione possa rimediare, avviando una seria programmazione che riporti la cultura e l’intrattenimento nel cuore della città, ma sembra che non ci siano i tempi.

Un segnale preoccupante

Il calo delle attività culturali e di intrattenimento è un segnale preoccupante per una città che, in passato, ha saputo distinguersi per la qualità e la varietà della sua offerta estiva. I cittadini, ormai abituati a serate animate da musica, teatro e arte, si trovano ora a dover fare i conti con una città buia e vuota, che sembra aver perso il suo spirito sociale, colpa anche di un’amministrazione distante dalle esigenze comuni.

Nonostante il ritardo, qualcuno non perde la speranza che si possa ancora organizzare qualche evento significativo e riportare un po’ di allegria e vivacità nelle vie cittadine. Sarebbe necessario un impegno concreto da parte dell’amministrazione per recuperare quella tradizione di eventi estivi che ha sempre reso Angri una città socialmente viva durante i mesi più caldi dell’anno.