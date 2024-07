Covid. Aumentano i contagi in Campania

Nella settimana dal 18 al 24 luglio, in Italia l’incidenza di Covid-19 è salita a 23 casi ogni 100mila abitanti, rispetto ai 15 casi per 100mila della settimana precedente. La maggior parte delle regioni ha registrato un lieve aumento. La Campania ha riportato l’incidenza più alta con 45 casi per 100mila abitanti, mentre le Marche hanno avuto la più bassa con 2 casi per 100mila.

L’indice di trasmissibilità Rt, aggiornato al 24 luglio e basato sui ricoveri ospedalieri, è di 1,24, in lieve crescita rispetto all’1,20 dell’8 luglio. Al 24 luglio, l’occupazione dei posti letto in area medica è aumentata al 2,4% (1.517 ricoverati), mentre in terapia intensiva è rimasta stabile allo 0,4% (38 ricoverati).

L’incidenza settimanale più alta è tra gli ultraottantenni, con un’età mediana alla diagnosi di 60 anni. Le reinfezioni rappresentano circa il 48% dei casi, un dato in lieve calo rispetto alla settimana precedente.

Campania in netto aumento

Sono stati rilevati oltre 13mila nuovi casi di Covid-19 in una settimana, con la Campania che registra il maggior numero di nuove infezioni (2.492), seguita da Lombardia (2.453) e Lazio (2.178).