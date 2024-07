Crollo a Scampia: abbandono, degrado e tragedia annunciata

Scampia – Il crollo del ballatoio nella Vela Celeste, avvenuto poche sere fa e che ha spezzato le vite di ben 3 persone, ha riacceso il dibattito sullo stato di abbandono in cui versano gli abitanti di quella zona, già così martoriata.

L’appello del Comitato Vele di Scampia

Il Comitato Vele di Scampia lancia un accorato appello alle autorità competenti per la creazione immediata di una task force dedicata alla costruzione di nuove abitazioni. Dopo il crollo di una delle Vele, i cittadini si trovano in una situazione di emergenza e non possono più aspettare.

“Soccorsi impreparati e non attrezzati” è stata la denuncia del comitato, evidenziando la necessità di interventi rapidi e risolutivi per garantire una sistemazione dignitosa alle famiglie coinvolte. La solidarietà non è mancata: singoli cittadini e associazioni si sono mobilitati nelle ultime ore, offrendo aiuto e sostegno.

Le parole di Roberto Saviano

Anche lo scrittore Roberto Saviano, autore di Gomorra, dopo aver espresso il suo dispiacere per le giovani vite spezzate e aver offerto la sua solidarietà ai feriti, è tornato sull’argomento, affidando lunghe denunce ai suoi canali social. Quello di cui si parla è, in modo particolare, l’aver più volte chiesto aiuto e supporto alle istituzioni. Queste ultime non hanno mai svolto né lavori di adeguamento né trovato soluzioni alternative, se non quella di abbattere parte delle Vele.

La Vela Celeste è infatti una delle poche rimasta in piedi e, in seguito al tragico episodio delle notti scorse, aveva lasciato sfollate circa 800 persone. Queste ultime stanno gradualmente rientrando nei loro appartamenti.

“Vogliamo ringraziare tutti per la solidarietà dimostrata, inclusi gli artisti che hanno a cuore la causa delle Vele”, ha dichiarato ancora il comitato. Sono stati allestiti punti di raccolta per beni di prima necessità presso il cantiere 167 in via della Resistenza e un altro verrà presto aperto a Mezzocannone occupato, in via Mezzocannone 12. Nel frattempo, è stata anche promossa una raccolta fondi per supportare quanti si ritrovano ancora senza la propria casa; con la speranza che in futuro si potrà trovare per tutti loro una sistemazione adeguata, lontano dalla droga, dal grigiore e dall’isolamento delle Vele.