Pagani. Verifica ai tombini dopo la perdita di liquami per le strade

Pagani. Verifica ai tombini dopo la perdita di liquami

Continuano le segnalazioni di fuoriuscite di liquami dai tombini collocati nelle strade di Pagani. Una decina di giorni fa in via De Gasperi un miscuglio di liquido scuro ha invaso la carreggiata, spaventando cittadini e automobilisti. La situazione è stata gestita prontamente dagli organi competenti, con la Polizia locale che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area con il successivo ripristino della funzionalità fognaria.

Il fenomeno

Fenomeno che si è ripetuto nelle ultime ore anche sulla strada Statale 18, a pochi metri dal cimitero comunale di via Leopardi, con materiale liquido uscito dai tombini che a contatto con il sole e le alte temperature ha diffuso nella zona miasmi nauseabondi, con la protesta di residenti e commercianti. Sul posto sarebbe intervenuta anche una squadra della Gori, non riuscendo però a venire subito a capo della problematica. Episodi sui quali l’amministrazione del sindaco Lello De Prisco tiene alta la guardia, smentendo qualsiasi tipo di rischio di natura igienico sanitario per la collettività.

La criticità

«Il tombino nello specifico ha già presentato problemi simili in passato e sarebbe collegato a scarichi di natura civile, dai quali fuoriuscirebbe secondo informazioni del materiale composto totalmente da acqua e terriccio, quindi non pericoloso per la salute», ha spiegato l’assessore delegato ai rapporti con l’azienda per la gestione ottimale delle risorse idriche Felice Califano.

«Si sta comunque studiando il fenomeno anche dopo nostra sollecitazione alla Gori – sottolinea l’assessore – e si spera ben presto di riuscire a risalire alla radice del problema per risolverlo definitivamente ».

Alfonso Romano