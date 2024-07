Scafati. Acse: l’Anac chiede chiarimenti sulla posizione di Cirillo. Ipotesi incompatibilità

L’Anac chiede chiarimenti al Comune di Scafati sulla nomina del presidente dell’Acse, Ciro Cirillo, per verificare una sua incompatibilità visto il suo ruolo di socio amministratore della società di telecomunicazione informatica “Seti”, che avrebbe avuto rapporti con l’ente, non rinnovati, fino al marzo scorso. quindi due mesi dopo il conferimento dell’incarico di presidenza del CDA della partecipata.

Verifiche

Verificata anche la mancanza di chiarezza sulle effettive funzioni attribuite al presidente, dato che in Amministrazione Trasparente figurano ancora nomi appartenenti all’organigramma societario precedente. Inoltre l’Anac ha anche segnalato la mancanza sul portale della pubblicazione della dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità del neo presidente Acse, chiedendo così ulteriori chiarimenti.

Documenti di chiarimento

L’autorità ha fissato in 30 giorni l’invio della documentazione pertinente la nomina di Cirillo, precisando i suoi effettivi poteri e allegando anche la dichiarazione di mancata incompatibilità. Inoltre sono stati richiesti anche eventuali copie di incarichi di direttore o procuratore dell’Acse in questi mesi, così come la copia del contratto di affidamento stipulato con la Seti nel marzo del 2023 e un eventuale elenco degli affidamenti in corso.

L’opposizione attende risposte

«Attendiamo a breve risposte alle tante altre segnalazioni che purtroppo siamo stati costretti a effettuare in questi mesi, dinanzi a veri e propri scempi di natura tecnica e politica, che raffigurano un manuale al contrario di come dovrebbe essere una amministrazione», afferma il consigliere di minoranza Michele Grimaldi, che molto ha battuto negli ultimi mesi sull’argomento, destinato a essere discusso presto anche nella commissione Garanzia presieduta dal consigliere Pasquale Vitiello.

Aliberti fiducioso

Il sindaco Pasquale Aliberti dal canto suo sottolinea la regolarità degli atti amministrativi compiuti: «Abbiamo trasmesso la documentazione richiesta per le verifiche di rito circa un mese fa a seguito delle denunce del signor Grimaldi: aspettiamo le risposte prima di giudicare». «Siamo nella città di chi pensa a distruggere e non a costruire Per quanto riguarda il CdA è stata fatta una scelta politica: sostituire l’amministratore con tre componenti in invarianza di spesa, senza sprechi e con una Città che oggi è più pulita. Questi sono i fatti» dice Aliberti.

Alfonso Romano