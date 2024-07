Angri. Corsa agli eventi estivi: ma è un frettoloso “copia incolla”

Dopo la denuncia della mancanza di un cartellone estivo ad Angri, è partita una frettolosa corsa all’organizzazione degli eventi. Un calendario è stato presentato attraverso vari canali social, quasi sottotraccia, annunciando una serie di manifestazioni che si terranno nel centro cittadino. Diversi soggetti stanno ora rivendicando la paternità di questi eventi, ma pare che ci sia una certa confusione anche nelle attribuzioni. Ma facciamo chiarezza.

La voce dell’amministrazione comunale e il “copia incolla”

L’assessore Maria D’Aniello ha sottolineato che gran parte degli eventi, alcuni ancora non inclusi nel calendario, sono stati organizzati dal suo assessorato e finanziati con fondi dedicati (pare quelli destinanti all’Ucraina e smistati dal sindaco sugli eventi estivi, poi si deve capire come, intanto lui si pavoneggia). Tuttavia, la realtà sembra essere ben diversa da quella che si tenta di fare credere attraverso un messaggio distorto.

Gli eventi risultano già organizzati da tempo dalla locale associazione di promozione locale, come avviene ogni anno e come riportato nel cartellone, tant’è che la stessa promozionava già dallo scorso 15 luglio gli eventi denominati “serate d’estate” grazie al sostegno economico dei privati. Sgamati. Da manifestazione patrocinata a evento ufficiale è un attimo e scorrettamente senza il logo dell’ente di promozione territoriale. Misteri inspiegabili o, forse, potenza dei media.



Nessun grande evento

La mancanza di grandi eventi è particolarmente evidente. Non ci saranno né la festa dedicata al pomodoro né la prestigiosa festa della birra, almeno per adesso, ormai assenti da anni dagli eventi cittadini. Il cartellone ‘amarcord’ è privo di attrattive rilevanti e sottolinea una caratteristica ormai consolidata di questa amministrazione: fare “copia e incolla”, senza una vera pianificazione o visione culturale di lungo termine.

Senti chi parla

Ma c’è di più in questa grottesca vicenda. Tra gli eventi c’è sta anche uno organizzato da uno stretto parente di un consigliere comunale che si sarebbe anche risentito a mezzo social, in una delle sue rarissime uscite, per le critiche mosse a mezzo stampa. Una pratica, quella del “favoritismo” non nuova per l’amministrazione di Cosimo Ferraioli della quale lo stesso consigliere ha precedentemente beneficiato: un aspetto che andrebbe approfondito, ma sono mezzucci di una politica ormai non pervenuta.



L’amarezza

La situazione attuale lascia l’amaro in bocca ai cittadini, che si aspettavano un’estate ricca di eventi e manifestazioni coinvolgenti e poco statiche, soprattutto dopo le restrizioni degli anni passati causa pandemia. Invece, si trovano di fronte a un programma preso a noleggio. Un tentativo maldestro di mettere la toppa al buco, frutto di una gestione approssimativa, senza competenze e disorganizzata. L’amministrazione e Cosimo Ferraioli, ancora una volta, purtroppo dimostra di non essere in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze dei cittadini. Ferraioli sembra essere “lontano” da quelle che sono le istanze della gente. Ironico e pungente con i cittadini che ritiene “sottoposti” a leggere le sue parole. A dimostrazione le freddure dei suoi post.

Lo sdegno di Paolo Novi

“A memoria d’uomo ogni Amministrazione che si è succeduta negli anni può essere ricordata per averci regalato almeno un “Grande Evento Estivo” e non che possiamo ricordare per un motivo o per un altro dalla “Sagra del Pomodoro” alla “Festa della Birra” come “Spettri al Castello” giusto per citarne qualcuno. In questi due mandati, tra l’altro anche da record in quanto sfioreranno i 12 anni di “attività” non avremo nulla da ricordare, se non altri record, purtroppo tutti negativi” dice Paolo Novi storico rappresentante dei locali esercenti, i più penalizzati del decennio Ferraioli che continua a fare magheggi, “copia incolla”e “appezzottare”. Si bada più alla forma che alla sostanza.

Luciano Verdoliva