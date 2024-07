Scafati. Pedonalizzare Corso Nazionale, ecco l’idea…

Per il rilancio del centro cittadino l’amministrazione comunale di Scafati torna a pensare alla pedonalizzazione di parte del corso Nazionale. L’iniziativa permetterà di attraversare la principale strada cittadina senza il pesante passaggio di automobili. L’obiettivo è rilanciare il tessuto economico anche con eventi e decoro urbano. Rimane da gestire il nodo traffico, che storicamente ha fatto desistere i commercianti dell’area.

La decisione

L’Ente di Palazzo Mayer è deciso da settembre a continuare a battere sulla pedonalizzazione del corso Nazionale, a partire dall’incrocio con via Giovanni XXIII fino a piazza Vittorio Veneto. Un piano già proposto negli scorsi mesi, ma realizzato unicamente in occasione di grandi eventi o particolari giornate. “Vogliamo valorizzare il commercio locale creando degli spazi di per il passeggio di cittadini e visitatori, in un contesto cittadino pulito e vivibile. Il centro cittadino in tal senso ha un ruolo quanto mai fondamentale” ha spiegato l’assessore delegato, Giovanni Di Palma, pronto a preparare un nuovo dibattito con i residenti e i commercianti dell’area. “La pedonalizzazione di parte del corso Nazionale darà la possibilità di creare per l’appunto un’area dedicata alla cittadinanza e alla vita sociale in senso più ampio, senza il continuo disturbo di veicoli che vietano di pensare alla costruzione di un “salotto” cittadino” conclude il delegato.

I passaggi preliminari

Il Comune per realizzare ciò sta compiendo dei passaggi preliminari reputati fondamentali per evitare che l’eventuale futura proposizione della pedonalizzazione si rilevi un flop, investendo su arredo urbano e immaginando anche una continua rassegna culturale da presentare per ravvivare il corso Nazionale. Un’idea che negli anni è stata più volte presentata agli esercizi commerciali del territorio e ai residenti, trovando però grande critiche di parte in relazione a problematiche di tipo organizzativo. “Crediamo di avere gli spazi e le soluzioni per superare la problematica. Andrà studiata una strategia ha concluso Di Palma – . Dalle interlocuzioni avute finora con i commercianti, la voglia di impegnarsi c’è e questa è una base importante”.

Alfonso Romano