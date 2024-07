Bambina portata al “Ruggi” di Salerno per malore, i genitori costretti a trasferirla in auto a Cava

Un caso evidente di emergenza sanitaria ha sollevato gravi preoccupazioni riguardo alla gestione dei trasporti ospedalieri. Una bambina di nove anni di Pontecagnano, affetta da gravi patologie polmonari e cardiache, è stata portata dai genitori al Pronto Soccorso dell’ospedale “Ruggi” di Salerno dopo essere svenuta in casa. Nonostante il quadro clinico complesso della bambina, i sanitari non avrebbero disposto il trasporto in ambulanza per ulteriori esami a Cava de’ Tirreni come scrive il quotidiano “La Città”.

Trasferimento in proprio

La famiglia, temendo che l’ambulanza potesse tardare, ha deciso di trasferire la bambina in auto, affrontando un viaggio sotto il sole rovente. Dopo ore di attesa e numerosi esami al “Ruggi”, fortunatamente è stata esclusa ogni complicanza cardiaca. Tuttavia, è stato necessario rivolgersi all’ospedale di Cava per accertamenti neurologici. La piccola è stata quindi ricoverata a Cava per sei giorni per approfondimenti di esami clinici.