Pagani. Sfratto per la “Mensa di Tommaso”. Appello al sindaco. Il “Carminello ad Arco” chiede a don Flaviano lo sgombero degli spazi

La “Mensa di Tommaso” di Pagani costretta a trasferirsi, arriva l’ordine di sgombero da parte del presidente della fondazione “Carminello Ad Arco”. I locali che ospitano il refettorio dedicato ai meno abbienti, dunque, è costretto a chiudere per gravi problemi di natura strutturale dopo un rischioso braccio di ferro tra la fondazione e il gruppo di lavoro coordinato da don Flaviano Calenda.

La lettera di sfratto

Lo scorso 23 luglio il presidente della fondazione, Aniello Gaito, è stato costretto a inviare una missiva indirizzata al parroco della chiesa del Santissimo Corpo di Cristo che comprende anche la Caritas. A motivare questo gesto una situazione strutturale molto pericolosa che caratterizza gli spazi adiacenti alla mensa, come spiegato nella stessa lettera che ha chiesto l’immediato sgombero. «Si tratta di una misura dovuta, in quanto il tecnico incaricato dei lavori di recupero conservativo dell’immobile di via Giacomo Matteotti ha evidenziato il crollo del solaio di copertura in quattro specifici punti con conseguente inagibilità dei locali sottostanti – ha spiegato Gaito nella lettera indirizzata al sacerdote -. Lo stesso tecnico, inoltre, ha evidenziato la presenza di fessurazioni sui muri perimetrali che pregiudicano la staticità dell’immobile de quo».

Una situazione critica

Una situazione quindi molto urgente e destinata a stravolgere però le attività di un punto di solidarietà affermato da oltre un decennio sul territorio. La mensa guidata da don Flaviano Calenda ha infatti aiutato migliaia di cittadini paganesi e non solo. Oltre a pasti caldi, infatti, sono stati forniti pure quelli d’asporto, oltre ai pacchi erogati dalla Caritas parrocchiale. Un impegno importante e necessario che più volte ha portato anche ad attriti e polemiche tra i volontari e i proprietari dei locali per problemi strutturali legati alla struttura, ma anche di natura economica.

Appello all’amministrazione comunale

Tuttavia, stavolta la situazione appare definitivamente cambiata. E ora don Flaviano chiede aiuto anche all’amministrazione comunale. «Se la situazione è così grave è ovvio che siamo costretti a dover lasciare questi locali – ha detto – . Speriamo di riuscire a trovare un accordo per poter utilizzare degli spazi vicini attraverso una tensostruttura o addirittura insediarci all’interno di qualche spazio di proprietà comunale». Il parroco ha già inoltrato la lettera di Gaito al sindaco Lello De Prisco: «L’ho fatto nella speranza di riuscire a trovare una soluzione non per il sottoscritto, ma per un servizio che eroghiamo nei confronti dei poveri di questa città».

Alfonso Romano