Nocera Inferiore. Tari non pagata, il Mercato batte cassa (video)

Nocera Inferiore. Tari non pagata, il Mercato batte cassa

Finisce in Cassazione il contenzioso tra il Consorzio ortofrutticolo e il Comune di Nocera Inferiore riguardante una richiesta di circa 140mila euro per la TARI, relativa alle annualità dal 2016 al 2020. Il Consorzio, gestore del Mercato di Pagani-Nocera, ha presentato un ricorso, notificato a Palazzo di città il 4 luglio. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Paolo De Maio, ha incaricato gli avvocati Sabato Criscuolo e Giuseppe Tozzi di rappresentare l’ente.

La controversia

La controversia verte sulla tassabilità di circa 9mila metri quadri di aree, in gran parte scoperte, che il Consorzio considera non operative e quindi non tassabili. Tuttavia, il Comune le classifica come aree operative. Nei primi due gradi di giudizio, le tesi del Consorzio non sono state accettate, portando alla decisione di ricorrere in Cassazione.

Le ragioni del Consorzio

Il Consorzio sostiene che le aree non sono operative e fa riferimento a una sentenza del 2018 che richiedeva l’intervento di un perito, non ancora applicata. Il Comune di Pagani, co – proprietario del Mercato, non richiede la TARI per le stesse aree. Questa disputa giuridica si inserisce in un periodo di ristrutturazione del Mercato, con le amministrazioni comunali che mirano a chiudere la fase di liquidazione entro l’anno e rilanciare l’economia locale.

Il servizio è di Gerardo Vicidomini