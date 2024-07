Pagani. Pubblica illuminazione: approvato il piano Luci

Il nuovo progetto di riqualificazione della pubblica illuminazione pronta a partire in autunno, c’è la delibera di giunta. L’esecutivo del sindaco di Pagani Lello De Prisco ha approvato l’atto che apre definitivamente all’inizio del nuovo servizio pubblico, destinato a essere rivoluzionato in termini tecnologici e di manutenzione. Nel progetto rientrano anche i territori dell’ex zona contesa di Orta Loreto. E’ sempre più vicino alla partenza il project financing aggiudicato nel 2021 a una società dell’Emilia Romagna, pronta a stravolgere in positivo la gestione del servizio in città. La mancanza di importanti investimenti da oltre un decennio sull’argomento ha creato un vero e proprio fenomeno negativo sul territorio, con corpi illuminati tra centro e periferia che presentano continue problematiche dovute all’impianto vetusto.

La manutenzione

Ciò comporta enorme spese di manutenzione, con risultati non soddisfacenti viste le risorse impiegate. Per questo l’amministrazione De Prisco sin dall’inizio del suo insediamento ha voluto accelerare sull’argomento, arrivando all’approvazione della progetto definitivo dal valore di oltre tre milioni di euro. Sul territorio verranno così installati pali della luce considerati “smart”, con la possibilità di godere anche di nuove telecamere e sistemi interni capaci di segnalare da sé problematiche e disservizi, diminuendo le tempistiche di manutenzione che saranno in campo per i prossimi anni della ditta appaltante. Un grande lavoro che nell’ultimo anno ha dovuto però subire anche una relativa battuta d’arresto per via di notizie legate alla costituzione dello stesso territorio paganese. La notizia del Consiglio di Stato della scorsa estate, con l’annessione quindi dell’area di Orta Loreto, ha convinto gli amministratori a rallentare strategicamente per consentire l’intervento anche nella zona di competenza.

Pepe assicura l’inizio del lavori

«Approvato il progetto definitivo, bisogna attendere ora circa trenta giorni per l’approvazione del progetto esecutivo per permettere anche l’inserimento dell’ex area contestata. – ha spiegato il vicesindaco e assessore delegato alla manutenzione Augusto Pepe – I lavori per il nuovo impianto dovrebbero iniziare nel mese di settembre».

Alfonso Romano