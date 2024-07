Si era fermato per dare soccorso a un altro automobilista in difficoltà. Investito accidentalmente durante l'attraversamento della strada

Sangue sulle strade del salernitano: muore travolto da un’auto

Ancora un tragico incidente sulla Cilentana, all’altezza dello svincolo di Centola, poco dopo le 21:30 di ieri sera. Si era fermato per dare soccorso a un altro automobilista in difficoltà la vittima del sinistro: Giovanni Ambruosi, originario di Futani. Dopo aver parcheggiato la sua auto sul bordo della carreggiata, ha attraversato la strada per raggiungere il veicolo fermo dall’altra parte.

L’impatto

Pare che durante l’attraversamento, Ambruosi sia stato investito da una terza auto in transito. Il conducente di quest’ultima si è immediatamente fermato per prestare aiuto, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei sanitari del 118, l’uomo era già deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

La dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per gestire la situazione e avviare le indagini e capire la dinamica esatta del tragico impatto.