Tragico incidente nel napoletano: 19enne perde la vita in sella allo scooter

Tragedia della strada a Ottaviano: un 19enne perde la vita. Un giovane di appena 19 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto la scorsa notte in via Cesare Ottaviano Augusto. Il ragazzo, in sella al suo scooter, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro uno spartitraffico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti.