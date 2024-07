Fratelli d’Italia Angri sostiene il progetto di autonomia differenziata

ANGRI – Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia ha rilasciato un comunicato in cui sostiene fermamente il progetto di autonomia differenziata, definendolo una grande opportunità per il Sud. Criticando il “campo largo” per la loro opposizione, Fratelli d’Italia accusa la sinistra di sfruttare la questione meridionale per fini propagandistici, mentre attribuisce ai governi di sinistra il deterioramento delle condizioni del Sud, soprattutto in ambito sanitario.

“Chi oggi urla quindi che questo progetto di riforma “stupri” la Costituzione, forse la Costituzione non l’ha mai letta o, peggio ancora, mai capita”. Si legge fortemente sul comunicato emanato dal portavoce di partito.

L’autonomia differenziata, introdotta dal Governo Amato, è stata pensata per favorire anche il Sud. Il Governo Meloni sta proseguendo con questo progetto per attuare la norma costituzionale e valorizzare le amministrazioni regionali. Fratelli d’Italia Angri conclude affermando che il Governo Meloni sta dimostrando come realizzare il programma elettorale rispettando le regole della democrazia.