In assise il nuovo regolamento comunale sui contributi per l’indigenza ad Angri

Deve essere approvato il nuovo regolamento comunale sui contributi per l’indigenza ad Angri

Ieri sera, durante la seduta di consiglio comunale, è stato portato lo schema di approvazione per il nuovo regolamento comunale sui contributi per l’indigenza. Questo regolamento è stato istituito con l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona, offrendo assistenza economica straordinaria una tantum. Questa misura mira a ridurre o eliminare le condizioni di bisogno economico e disagio sociale che, in circostanze eccezionali, impediscono ai cittadini e alle loro famiglie di soddisfare le esigenze fondamentali quando sono temporaneamente privi di risorse economiche sufficienti. Questa misura mira a prevenire fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana.

I contributi, modalità di erogazione

I contributi, che variano da un minimo di 100 euro a un massimo di 500 euro, sono destinati ai residenti di Angri, ai cittadini extracomunitari in regola con la normativa vigente e ai cittadini senza fissa dimora che si trovano improvvisamente in uno stato di forte disagio sociale e di bisogno, senza alcuna forma di assistenza. Le richieste saranno gestite dai servizi sociali del comune, con le assistenti sociali incaricate di valutare i bisogni e le richieste degli interessati.

“Questo importante regolamento, fortemente voluto dal Sindaco e da me come Assessore alle Politiche Sociali, è stato discusso e soprovato in commissione politiche sociali con il presidente Vincenzo Grimaldi e i consiglieri di maggioranza e minoranza,” dice l’Assessore delegata alle Politiche Sociali, Maria D’Aniello. “Sono molto soddisfatta che il regolamento sui contributi per l’indigenza sia stato discusso da tutti i consiglieri, che ringrazio per la sensibilità dimostrata” aggiunge D’Aniello.

Dopo l’approvazione quasi certamente già nella prossima seduta, in collaborazione con l’Assessore alle Finanze, verrà effettuata una variazione di bilancio per stabilire e impegnare i fondi necessari. “Come assessore proponente del regolamento, sono soddisfatta. Era un regolamento comunale mancante, ora disciplinato con requisiti che non lasciano indietro nessuno. Questa è la buona politica,” ha concluso Maria D’Aniello.

Natalia Pepe