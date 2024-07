Mistero all’ospedale di Salerno: scomparsa la targa del primario Polichetti

La targa identificativa dell’ufficio di Mario Polichetti, primario del reparto di Gravidanza a Rischio dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, è scomparsa in circostanze misteriose. Polichetti, che è anche coordinatore provinciale del comparto materno-infantile della Uil Fpl Salerno, ha espresso la sua indignazione e preoccupazione per l’accaduto, richiedendo maggiore chiarezza e un livello di sicurezza più elevato all’interno dell’ospedale.

“Non si può ignorare questo atto di vandalismo,” ha dichiarato Polichetti. “La sparizione della targa non rappresenta solo una mancanza di rispetto verso di me e la mia professione, ma evidenzia anche un serio problema di sicurezza nell’ospedale”, ha affermato.

Il dottor Polichetti ha sollecitato l’azienda ospedaliera Ruggi d’Aragona a prendere misure immediate per garantire un ambiente sicuro per tutti i dipendenti e i pazienti. “È essenziale che l’ospedale, luogo di cura e sicurezza per i nostri pazienti, sia dotato di misure adeguate per prevenire simili atti e proteggere il personale sanitario”, ha aggiunto.

Polichetti ha concluso richiedendo un’indagine interna per chiarire l’accaduto e identificare i responsabili di questo atto deplorevole. “Chiedo trasparenza e giustizia. La sicurezza dell’ospedale è una questione di rispetto per chi vi lavora e di tutela per i cittadini che vengono a farsi curare”.