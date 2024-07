Sarno, potenziamento illuminazione pubblica nel centro storico

A Sarno sono iniziati gli interventi per il potenziamento dell’illuminazione pubblica, frutto di un piano avviato fin dai primi giorni del mandato dell’amministrazione comunale e del Sindaco Francesco Squillante. La scorsa settimana, presso Palazzo San Francesco, si è tenuta un’ulteriore riunione tecnica per discutere i dettagli del progetto.

L’iniziativa ha come obiettivo migliorare la vivibilità e le condizioni di sicurezza del centro storico, aumentando la potenza e l’efficienza dei corpi illuminanti. Le strade interessate in questa prima fase dei lavori includono Corso Amendola, Piazza IV Novembre, Via Fabbricatore, Via Laudisio, Via Mazzini, Via Mortaro, Via Michele Squitieri e Via Pietro Nocera.

L’entusiasmo del sindaco Squillante

“Si tratta di un lavoro importante e programmato per il potenziamento dell’illuminazione nel centro storico della città. Questo consentirà di adeguare e migliorare le condizioni. Avremo strade più illuminate perché l’impianto sarà al massimo del consentito tecnicamente,” ha dichiarato il sindaco Squillante. “Valuteremo anche altre zone che necessitano di essere potenziate.”