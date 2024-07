Pagani. La “Mensa di Tommaso” avrà uno spazio pubblico, parola di Pepe. Il refettorio solidale di Pagani blindato dal vicesindaco

Sfratto per la Mensa di Tommaso a Pagani, il Comune dopo esser stato trascinata nella vicenda vuole fare chiarezza. Negli ultimi giorni il presidente della fondazione “Carminello Ad Arco”, Aniello Gaito, ha inviato una missiva in cui si chiede lo sgombero del servizio a favore delle fasce più deboli per problemi di inagibilità. Adesso l’Ente di Palazzo San Carlo è pronto ad aiutare dopo i controlli del caso.

Garantire le attività

Garantire le attività di un’istituzione di solidarietà paganese da oltre dieci anni evitando situazioni di pericolo per i volontari e chi ne usufruisce. Questo l’obiettivo principale dell’amministrazione comunale del sindaco Lello De Prisco, decisa ad accelerare sulla vicenda una volta concluse le festività dedicate al patrono della città Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. L’impegno del Comune è stato invocato dalla guida della “Mensa di Tommaso” e della Caritas cittadina, don Flaviano Calenda, che dopo aver ricevuto la dolorosa lettera da parte della fondazione è ora attivo alla ricerca di una soluzione temporanea che possa garantire oltre un centinaio di pasti al giorno.

I piani pericolanti

I piani alti del palazzo in cui presente il servizio di refettorio, infatti, hanno registrato gravi problemi al solaio, costringendo i tecnici incaricati a consigliare un urgente sgombero dei locali. Aspetto questo sul quale partirà il lavoro del Comune, deciso in primo luogo ad approfondire sugli eventuali rischi per l’incolumità pubblica e privata. A trattare la situazione è personalmente il vicesindaco, nonché assessore ai Lavori pubblici e al Patrimonio, Augusto Pepe: «Nelle ultime ore il sindaco De Prisco ha provveduto a convocare l’ufficio pertinente per effettuare a stretto giro dei controlli sul palazzo, al fine di confermare quanto scritto nelle lettera affermare eventuali rischi per la pubblica incolumità. Si tratta di un passaggio necessario visto che i locali insistono in un centro denso di strutture a sua volta da salvaguardare» ha ribadito l’esponente della giunta comunale di Palazzo San Carlo.

Il nuovo sito per la mensa

Una volta concluso questo primo passaggio, bisognerà quindi comprendere dove si sposterà la “Mensa di Tommaso” tra le diverse ipotesi che attualmente ci sono in campo. Il gruppo di lavoro di don Flaviano Calenda potrebbe utilizzare, se gli studi lo permetteranno, degli spazi attigui all’attuale refettorio. Questo potrebbe avvenire attraverso una tensostruttura. Ma in caso di fumata nera è stata richiesta la disponibilità anche di qualche immobile di proprietà comunale. «Siamo a completa disposizione. Penso sia necessario, in una fase storica così delicata, dover difendere luoghi di solidarietà e aiuto come la “Mensa di Tommaso” – ha evidenziato Pepe -. Attiveremo presto l’ufficio Tecnico competente al fine di poter individuare qualche spazio pubblico che possa temporaneamente ospitare il servizio in attesa della fine dei lavori di riqualificazione della struttura della fondazione».

Alfonso Romano