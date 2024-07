Sarno. Patrocini negati alle associazioni, scontro in aula sulla gestione delle richieste.

Patrocini negati ad associazioni piuttosto che altre a Sarno, l’interrogazione del consigliere comunale in quota Fratelli d’Italia, Giovanni Cocca, infiamma l’assise. Scontro tra i due protagonisti dell’ultima campagna elettorale sarnese, con l’ex candidato sindaco in quota centrodestra che ha accusato l’attuale primo cittadino, Francesco Squillante, di non aver garantito equità tra le realtà del territorio. Ma per il sindaco il problema è un altro: «Esponenti politici e candidati sfruttano le associazioni ». L’assise tenutasi lunedì scorso è stata scoppiettante. Il dibattito che prevedeva diversi punti all’ordine del giorno, tra bilancio e commissioni, è iniziato con le polemiche scaturite dalle interrogazioni presentate dalle forze di opposizione.

L’interrogazione di Cocca

A creare particolare fervore sono state le richieste dell’esponente di Fratelli d’Italia, Giovanni Cocca, rispetto alla gestione dell’erogazione dei patrocini in questo primo mese scarso di governo da parte della maggioranza di Squillante. «Penso che sia giusto aiutare, anche più che moralmente, le associazioni sul territorio. Ma diverse richieste sono rimaste inevase senza apparente motivo. Bisogna ricordare che non si amministrano 11mila voti, ma un’intera città», ha spiegato con tanto di stoccata Cocca, che ha così richiesto a sindaco e giunta i criteri di assegnazione o meno di patrocini.

La replica di Squillante

La supposizione giunta tra i banchi ha trovato nella risposta di Squillante un certo fastidio nei confronti della retorica della minoranza. «Non mi sembra ci siano patrocini inevasi per motivazioni politiche, mi trovo a rispondere a demagogia e scorrettezza», ha replicato il primo cittadino. Che poi va oltre e lancia pure una nuova accusa in relazione ai mesi passati: «Se un esponente politico sfrutta le associazioni e poi si candida non sta facendo il giusto percorso ed è scorretto. Ma comunque quando le stesse persone, in passato, hanno fatto proposte posso dire che hanno sempre trovato pronta collaborazione del Comune per il bene di tutti» dice il sindaco.

I dubbi

Le parole di Squillante non hanno soddisfatto le richieste del consigliere Giovanni Cocca, che in assise ha manifestato la volontà di allegare una serie di richieste che non avrebbero trovato nessuna risposta, dichiarando infine «Sentir dire dal primo cittadino che chi ricopre un ruolo all’interno di un’associazione non può candidarsi “contro” gli amministratori uscenti è un oltraggio alla democrazia», ha chiosato l’esponente di Fratelli d’Italia.

Alfonso Romano