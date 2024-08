Aeroporto di Salerno. Ecco il primo aereo di Ryanair

L’aeroporto di Salerno, recentemente inaugurato l’11 luglio, ha accolto oggi i primi voli di Ryanair, la principale compagnia aerea europea. Oggi è stato avviato il collegamento con Bergamo Orio al Serio, il terzo aeroporto italiano per traffico passeggeri, e seguiranno domani i voli per Torino e domenica per Londra Stansted. Con l’arrivo di Ryanair, le compagnie aeree che operano voli commerciali presso il Costa d’Amalfi salgono a quattro, affiancandosi a Volotea, easyJet e UniversalAir.

L’importanza dell’arrivo di Ryanair a Salerno

L’arrivo di Ryanair a Salerno rappresenta un traguardo significativo per l’aeroporto, poiché la compagnia irlandese è conosciuta per la sua strategia aggressiva e per l’utilizzo di aeroporti secondari, che ha contribuito al successo di scali come Parigi Beauvais, Brussels Charleroi, Frankfurt-Hahn, Barcellona-Girona e Milano-Bergamo Orio al Serio. Questa strategia ha permesso a Ryanair di espandersi rapidamente grazie a politiche di prezzo competitive e al supporto delle comunità locali. Inoltre, Ryanair ha iniziato a operare anche negli aeroporti principali, come dimostra l’apertura di nove rotte a Napoli nel 2017, successivamente aumentate a 58.

Salerno rappresenta una risposta all’esigenza di coprire il mercato campano, cruciale sia come destinazione che come punto di partenza per turismo e commercio. La presenza di Ryanair a Salerno sin dall’inizio è strategica, con voli già programmati a partire da agosto. Il volo per Londra sarà operativo fino a fine ottobre, mentre i collegamenti con Bergamo e Torino sono previsti fino a fine marzo, in attesa della nuova stagione estiva.

Attese le prime statistiche di traffico dell’aeroporto di Salerno

C’è grande attesa per i primi dati di traffico dell’aeroporto di Salerno. Le statistiche ufficiali di Assaeroporti, previste per la fine del mese prossimo, forniranno una valutazione più precisa delle performance dello scalo. Secondo alcune fonti, i primi numeri sono in linea con le previsioni sia per il totale dei passeggeri che per il load factor, con potenziali sorprese rispetto a scali operativi da più tempo. La stagione invernale, che va da novembre a marzo, potrebbe portare ulteriori novità con l’arrivo di un’altra grande compagnia aerea europea.