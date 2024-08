Angri. Intitolare una piazzetta a Giuseppe Afeltra: la proposta di Francese

Ciro Francese ha proposto di onorare la memoria di Giuseppe Afeltra, giornalista e vignettista satirico, sensibile e legato profondamente alla sua città. Afeltra è venuto a mancare lo scorso mese ancora nel fiore dell’età. Nonostante la conoscenza limitata di Afeltra, Francese racconta di come i loro brevi incontri allo stadio siano stati, comunque, sufficienti per apprezzare il suo talento e il suo carattere. Sollecitato da amici e conoscenti, Francese si è fatto promotore di un’iniziativa speciale: “Proporre l’intitolazione di una piazzetta a Giuseppe Afeltra, detto Peppafè, è il modo migliore per rendere omaggio a questo giovane talento che ci ha lasciato troppo presto” dice l’attivista politico.

Una piazzetta per Peppe

A un mese dalla scomparsa di Afeltra, Francese propone di intitolare la piazzetta davanti al Bar Centrale, all’angolo tra Prolungamento Corso Italia e via C. Colombo, in sua memoria, un luogo nel quale Peppe si ritrovava spesso con i suoi cari amici di sempre. “Solo così continueremo a ricordarti e a mantenere vivo il tuo ricordo,” dice Francese, invitando la città e le istituzioni ad avviare l’iter burocratico necessario per l’intitolazione. “È un atto doveroso nei confronti di un giovane che ha dato tanto alla nostra comunità,” continua Francese. “Intitolare una piazza a Giuseppe significa non solo ricordare il suo talento, ma anche ispirare le future generazioni con il suo esempio di creatività e impegno” chiosa.

L’opera di Afeltra

Francese ricorda le opere di street art lasciate da Afeltra, che adornano le strade della città e rappresentano un patrimonio inestimabile di creatività e vitalità. “Grazie per le tue opere che continueranno a ispirare e arricchire la nostra comunità,” dice Francese.

Natalia Pepe