Giffoni Film Festival, incontro mancato tra Gubitosi e Sangiuliano

Nuovo appuntamento mancato tra Claudio Gubitosi, fondatore e direttore del Giffoni Film Festival, e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Gubitosi si trova davanti alla sede del ministero a Roma da ieri, sperando di discutere con il ministro del taglio dei fondi al festival campano.

La vicenda

Oggi, Gubitosi ha visto Sangiuliano uscire dal ministero, ma non è riuscito a parlare con lui. “Lui è sceso dal ministero, mi ha visto, l’ho salutato ed è salito in macchina andando via senza proferire parola”, ha riferito Gubitosi all’ANSA. Il ministro ha solo rallentato un momento per leggere il cartello al collo di Gubitosi con la scritta “Ministro Sangiuliano dialoga con Giffoni e restituisci fondi tagliati”, poi è andato via senza dire nulla.

Gubitosi, che definisce la sua azione una “campagna di civiltà e di buonsenso”, ha 73 anni e non avrebbe mai immaginato di trovarsi in questa situazione. Nonostante numerosi tentativi negli ultimi mesi, e diversi appuntamenti fissati e poi disdetti dal ministro, il tanto atteso colloquio continua a non concretizzarsi.

Fonte e Foto ANSA