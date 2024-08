Il cittadino Giulio Ferraioli ha scritto al sindaco di Angri per esprimere la sua grande preoccupazione per la crescente insicurezza cittadina

Lettera di Giulio Ferraioli al Sindaco di Angri: preoccupazione per la sicurezza in città

Il cittadino Giulio Ferraioli ha scritto al sindaco di Angri Cosimo Ferraioli per esprimere la sua grande preoccupazione e delusione riguardo alla crescente insicurezza in città. Nella lettera, Ferraioli denuncia il furto dell’auto di suo padre, avvenuto la sera del 29 luglio, come esempio di una serie di atti criminosi che stanno minando la serenità della città.

La lettera

“Mi rivolgo a Lei con grande preoccupazione e delusione per denunciare la situazione di totale insicurezza che affligge il nostro paese. Nella serata del 29 luglio è avvenuto il furto dell’auto di mio padre, che è stata rubata da criminali che abbiamo denunciato alle forze dell’ordine, mettendo in evidenza l’assenza di un’efficace vigilanza e controllo del territorio. Questo episodio, purtroppo, non è un caso isolato. La percezione di insicurezza tra i cittadini è in continuo aumento a causa di numerosi atti criminali che si verificano con inquietante regolarità” ha scritto Ferraioli, sottolineando come questo non sia un episodio isolato ma parte di un problema più ampio.

Mancanza di controlli

Ferraioli critica l’assenza di un’efficace vigilanza e controllo del territorio, evidenziando che le forze dell’ordine chiudono la caserma alle 22:30, una situazione che definisce “inaccettabile”. Nella sua lettera, Ferraioli chiede con urgenza l’adozione di misure concrete e immediate per contrastare questo fenomeno. “Ritengo inaccettabile che una comunità come la nostra, che dovrebbe essere un luogo di serenità e sicurezza, sia invece diventata teatro di atti di delinquenza che minano la tranquillità di tutti noi. Chiedo con urgenza che vengano adottate misure concrete e immediate per contrastare questo fenomeno” scrive.

“È fondamentale potenziare la presenza delle forze dell’ordine (che alle 22.30 chiudono la caserma. Inaccettabile!), migliorare la sorveglianza attraverso l’installazione di telecamere di sicurezza nei punti critici e promuovere iniziative che coinvolgano i cittadini nella segnalazione di situazioni sospette” suggerisce Ferraioli.

Invito ad agire

A conclusione della lettera, Ferraioli ha esortato il sindaco ad agire rapidamente per ripristinare la sicurezza e la fiducia tra i cittadini, paragonando la situazione attuale a Gotham City, la città di Batman, nota per il suo alto tasso di criminalità. “Confido in un Suo rapido intervento per ripristinare la sicurezza e la fiducia nella nostra comunità che sembra essere diventata peggio di Gotham City, la città di Batman,” ha scritto Ferraioli, auspicando un cambiamento positivo e duraturo per la sicurezza della città.

Natalia Pepe