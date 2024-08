Angri. Villa trasformata in balera: anziani in festa grazie all’assessore Maria D’Aniello

La Villa Comunale di Angri si è trasformata in una vivace balera all’aperto, grazie all’energia e all’intraprendenza dell’assessore alle politiche sociali Maria D’Aniello. Gli anziani del comune, solitamente alle prese con il caldo e la noia estiva, hanno dato vita a una performance inusuale e gioiosa, coinvolgendo nella loro smisurata gioia anche donne e bambini in una serata di musica, balli e divertimento.

Coinvolgimento totale

Maria D’Aniello, nota per il suo impegno e la sua creatività nell’organizzare attività sociali, ha promosso questo evento come parte del calendario estivo comunale dedicato agli anziani. La serata è diventata presto un successo, attirando in pista non solo i senior, ma anche giovani, ragazzi e bambini, generando un’atmosfera di allegria e condivisione intergenerazionale.

La performance

La performance ha visto gli anziani esibirsi in un vasto repertorio di balli, accompagnati da musica dal vivo che ha spaziato dai classici della tradizione italiana ai ritmi più moderni. La partecipazione entusiasta e in aspettata dei giovani ha reso l’evento ancora più piacevole e animato, trasformando la Villa Comunale in un luogo di divertimento.

Un momento di svago

“Volevamo creare un’occasione per i nostri anziani di godersi l’estate in modo diverso, combattendo il caldo e la noia con attività che li facessero sentire vivi e coinvolti nella vita cittadina,” ha dichiarato Maria D’Aniello. “Sono felice di vedere che l’evento abbia aggregato così tante persone di tutte le età, dimostrando che la nostra comunità è unita e pronta a condividere momenti di gioia.”

Un ampio progetto

La serata in Villa Comunale si inserisce in un più ampio progetto di politiche sociali che punta a migliorare la qualità della vita dei giovani, delle fasce deboli e degli anziani attraverso attività ricreative e sociali. La popolarità dell’evento ha confermato l’efficacia di tali iniziative, mettendo in luce l’importanza di organizzare degli spazi di aggregazione, socializzazione e svago per tutte le fasce d’età.

Il successo della balera all’aperto ha tutte le premesse per diventare un appuntamento fisso nel calendario estivo e nelle azioni di assessorato, proprio grazie all’impegno e all’intraprendenza dell’assessore D’Aniello, che continua a lavorare instancabilmente per la sua città.

Natalia Pepe