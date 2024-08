Area verde di Fosso dei Bagni a Scafati, gestione ai privati. All’Ente giunge una sola offerta: affidata la gestione del parco

Aree verdi chiuse da anni, il Comune di Scafati accelera per la riapertura grazie al contributo dei privati. Dopo l’opera di riqualificazione messa in campo nell’ultimo anno nell’area verde di via Fosso Dei Bagni, l’Ente ha provveduto ad affidare la gestione all’unico privato che si è offerto. Sono quattro le istanze pervenute invece per curare e rilanciare i campi di tennis presenti in via della Resistenza e Parco Primato all’interno della relativa traversa Massimo Troisi. Continua l’opera di apertura degli spazi di aggregazione e non solo per l’amministrazione del sindaco Pasquale Aliberti, a risolvere uno storico problema che in città si ripercuote da ormai troppo tempo.

Poche aree verdi

Già prima della pandemia gli spazi urbani accessibili alla cittadinanza si potevano contare sulle dita di una mano, con molti di questi chiusi dopo anni di incuria e mancati investimenti. È l’esempio del parco di via Fosso Dei Bagni, inizialmente pensato come area d’ingresso per la località di San Pietro verso la pista ciclabile, progetto andato in malora dopo pochi anni dalla sua inaugurazione, circa dieci anni fa. La zona è diventata ricettacolo di degrado, vandalismo e microcriminalità ma è stata al tempo stesso una delle aree che ha ricevuto le prime attenzioni del nuovo mandato del sindaco Aliberti, che aveva provveduto a una serie d’interventi di sistemazione dell’area giochi e del verde presente, in attesa del compimento del relativo bando per l’affidamento dello stesso, in maniera tale da poter risparmiare sulla manutenzione a lungo termine.

L’offerta

A presentarsi al relativo avviso pubblico è stata una sola realtà, agevolando di fatto il compito dell’Ente provvedendo così all’indirizzo del caso dopo aver constatato la bontà della richiesta. Quattro le offerte raccolte per la gestione di Parco Primato e dei vicini campi di tennis in via Della Resistenza, legate dallo stesso filo di degrado e quindi abbandono. Su questo aspetto l’Ente ha nominato una commissione esaminatrice, che nelle prossime settimane presenterà la graduatoria.

Alfonso Romano