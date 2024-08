Sarno. Week end senza auto: prorogata l’ordinanza per l’isola pedonale. Squillante vuole ripensare il centro, preoccupazione tra gli esercenti

Isola pedonale nel centro di Sarno, l’amministrazione proroga l’iniziativa pure per i week end d’agosto. E i commercianti sono alla ricerca di una strategia comune. Da Palazzo San Francesco nelle ultime ore è stata emessa l’ordinanza che punta a creare un vero e proprio salotto cittadino: le attività del posto sono pronte a richiedere però maggiori garanzie per evitare un pericoloso flop economico. Attraversa una delibera ad hoc è stata prorogata l’isola pedonale in via Matteotti nel tratto di strada compreso tra via Marmino e via Livenza e nel lato superiore di Corso Amendola a partire da oggi.

Stop al traffico

Lo stop al traffico veicolare varrà al momento unicamente nei week end, il sabato dalle 21 a mezzanotte e la domenica a partire dalle 20, salvo ulteriori disposizioni in concomitanza con eventi pubblici o giornate particolari come Ferragosto. Un divieto al transito e alla sosta dei veicoli in questi orari che per l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Squillante è solo un altro atto verso un ripensamento sociale ed economico del centro cittadino, destinato a diventare nell’ottica di mandato una grande area di aggregazione giovanile e non solo che possa attrarre anche visitatori dai comuni limitrofi. Obiettivo importante che deve però scontrarsi con una realtà cittadina che chiede che questa trasformazione avvenga nel miglior modo possibile.

La preoccupazione dei commercianti

Alle notizie di chiusura del traffico veicolare, infatti, diversi commercianti e associazioni hanno provato ad avere contatti con l’amministrazione per trovare strategie comuni. Gli esercenti del luogo sono infatti piuttosto scettici sotto una serie di punti di vista che saranno però oggetto presto di un tavolo condiviso con l’Ente per la relativa risoluzione. In primo luogo i commercianti segnalano una difficoltà logistica legata alla situazione parcheggi, che risulterebbero pochi in una città satura da questo punto di vista e che si ritroverà a dover fare a meno di ulteriori stalli per l’ordinanza. Al tempo stesso negli anni i consumatori sarnesi sono stati abituati ad accedere all’interno di strutture commerciali o ristorative parcheggiando direttamente nei pressi delle stesse, con timori quindi di un contraccolpo in tal senso.

Un nuovo slancio

Questi e altri ragionamenti hanno così creato una posizione abbastanza comune tra i privati del luogo, che punterebbero a richiedere all’ente investimenti importanti in termini di eventi in ottica di rassegna estiva (sulla quale l’ente ha investito circa 120 mila euro) per attrarre la cittadinanza, ma anche strategie future per aumentare il numero di attività sul posto, anche visti diversi locali sfitti che attraverso delle agevolazioni potrebbero attirare investitori. L’Ente si è dimostrata favorevole al confronto, la prima estate del mandato Squillante rappresenta un’opportunità per studiare e fare esperienza.

Alfonso Romano