Emergenza ascensori case popolari di Nocera Inferiore. La risposta di De Maio

NOCERA INFERIORE – I residenti delle case popolari di via San Prisco e via Filangieri sono ostaggio di vandali e burocrazia. Gli ascensori sono fuori uso da settimane, lasciando anziani e disabili isolati in un periodo di caldo eccezionale. L’ascensore di via San Prisco è stato vandalizzato cinque volte in pochi mesi, con danni gravi e costosi, mentre quello di via Filangieri è inattivo per problemi di gestione.

Il sindaco Paolo De Maio ha sollecitato l’Acer Campania per un intervento immediato, minacciando ulteriori azioni. La manutenzione ha ripristinato temporaneamente l’ascensore di via San Prisco, ma la situazione rimane critica. Si richiede l’intervento delle forze dell’ordine per fermare i vandali e garantire la sicurezza dei residenti.