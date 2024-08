Pagani. Abbandono parcheggio via Criscuolo, Petrelli denuncia

Sono diversi giorni che sui social girano più video e immagini delle condizioni della centrale via Criscuolo, dove ovunque si possono constatare situazioni di degrado di ogni tipo. Se per strada capita di trovare qualche piccolo ammasso di rifiuti, a volte anche speciali, a preoccupare maggiormente è la situazione relativa al parcheggio pubblico che insiste a poca distanza dal Comune.

Le segnalazioni

La situazione più volte segnalata dai residenti del resto non lascia scampo a interpretazioni, con l’area riservata alla sosta che è diventata sempre più il ricettacolo di ogni tipo di rifiuto e sversamento, da vegetazione tagliata fino a mobilia abbandonata, oltre il classico sacchetto selvaggio. Ad aggravare la situazione anche alcuni piccoli episodi di microcriminalità riscontrati, in particolare auto saccheggiate.

Interventi sollecitati

I residenti hanno più volte chiesto ai responsabili della polizia locale e ai vertici della società partecipata incaricata allo spazzamento e alla raccolta dei rifiuti, la “Sam”, di intervenire. Ma tra carenza d’organico e difficoltà gestionali non si è avuto un riscontro positivo in tal senso.

Lo sdegno di Petrelli

Troppo poco, quindi, per il consigliere comunale di minoranza Fabio Petrelli, che se la prende con la gestione dell’amministrazione comunale del sindaco Lello De Prisco. «Il parcheggio di via Criscuolo può rappresentare un volano di crescita per il centro, legandolo a piazza D’Arezzo attraverso un percorso pedonale e dando possibilità a questa arteria di liberare spazio per le attività commerciali piuttosto che per tutti quegli stalli di sosta. Purtroppo manca una visione decisa sull’argomento, visto che il parcheggio, come tanti altri del resto, è in condizioni tali da non rappresentare una risorsa» ha spiegato Petrelli.

Alfonso Romano