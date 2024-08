Aeroporto di Salerno. Wizz Air annuncia tre nuove rotte

Wizz Air annuncia l’apertura di tre nuove rotte internazionali presso il nuovo aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi e una nuova rotta internazionale a Napoli Capodichino, rafforzando la sua presenza strategica in Campania. Le nuove rotte collegheranno Salerno con Budapest, Tirana e Bucarest, mentre da Napoli sarà possibile volare verso Sharm el-Sheikh. Tutti i voli saranno operati con i moderni aeromobili della famiglia Airbus A320 e saranno attivi a partire da ottobre. Queste nuove rotte segnano il debutto di Wizz Air a Salerno – Costa d’Amalfi. Le tariffe iniziano da 14,99€ per Tirana e 24,99€ per Budapest e Bucarest. La nuova rotta da Napoli a Sharm el-Sheikh è disponibile a partire da 49,99€.

L’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi, inaugurato l’11 luglio, rappresenta per Wizz Air un’importante opportunità per espandere la propria presenza in Italia, in particolare in Campania, dove la compagnia ha già una delle sue principali basi a Napoli. Con queste nuove rotte, Wizz Air offre ai viaggiatori ulteriori possibilità di volare a tariffe convenienti verso destinazioni non ancora servite dallo scalo di Salerno.

“Queste nuove rotte da Salerno e Napoli testimoniano il nostro continuo impegno nel fornire opzioni di viaggio convenienti e accessibili per i passeggeri italiani,” ha dichiarato Sasha Vislaus, Corporate Communication Manager di Wizz Air. “Siamo entusiasti di espandere la nostra rete, collegando Salerno, con il nuovo aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, e Napoli a destinazioni popolari in Europa. Questi nuovi collegamenti permetteranno ai viaggiatori di scoprire nuove mete e vivere esperienze indimenticabili.”

I voli verso le nuove destinazioni da Salerno e Napoli sono già prenotabili sul sito ufficiale di Wizz Air [www.wizzair.com] e tramite l’app mobile della compagnia.