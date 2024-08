Angri. Cavalcavia sul Rio Sguazzatorio pericoloso: gli abitanti protestano. La lettera di Del Sorbo

Gli abitanti della periferia nord di Angri denunciano la pericolosità del cavalcavia sul Rio Sguazzatorio. Inaugurato lo scorso inverno dalla Provincia di Salerno per mitigare i rischi di alluvioni in Località Avagliana, oggi è diventato un pericolo per la circolazione e gli abitanti. Nonostante l’intenzione iniziale di migliorare la viabilità durante le piogge, il ponte manifesta problemi evidenti che mettono a rischio la sicurezza stradale, tra cui la mancanza di segnaletica adeguata nelle intersezioni e difetti nell’asfalto.

La presenza di Del Sorbo sul posto

Il consigliere provinciale della Lega, Giuseppe Del Sorbo, è intervenuto personalmente sulla questione. “Ho scritto al Dirigente del settore viabilità e trasporti della Provincia per chiedere interventi sul ponte della SP 185, in località Avagliana, inaugurato lo scorso gennaio”, dice Del Sorbo.

Le segnalazioni

“I cittadini mi hanno segnalato una seria condizione di pericolo su questo tratto di strada. Il problema principale è legato all’asfalto: è necessario porre in essere azioni di ripristino in diversi punti. Manca un’adeguata segnaletica orizzontale e verticale ed è fondamentale implementare misure adeguate per limitare la velocità dei mezzi e garantire la sicurezza sia degli utenti della strada che dei residenti nelle vicinanze. La velocità eccessiva di camion, auto e moto che attraversano il ponte è, infatti, un ulteriore elemento di preoccupazione”, ha aggiunto.

Cittadini abbandonati

Del Sorbo ha inoltre sottolineato il senso di abbandono vissuto dagli abitanti: “Ho raccolto le segnalazioni di cittadini che vivono una situazione di disagio e si sentono abbandonati dalle istituzioni. Il mio obiettivo è garantire la sicurezza di tutti e trovare, con gli uffici provinciali, soluzioni efficaci e tempestive”.

Del Sorbo avverte: “Qualora non ricevessi risposte adeguate dall’Ente, porterò la questione all’attenzione del Consiglio Provinciale, come ho sempre fatto per tutte le problematiche seguite nel corso del mio mandato”.

Natalia Pepe