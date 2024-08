Baronissi: approvato progetto per il nuovo asilo nido in Via Borsellino

Il Comune di Baronissi ha ufficialmente approvato il progetto per la costruzione di un nuovo asilo nido in via Borsellino, grazie a un finanziamento di 864.000 euro ottenuto tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo intervento rientra nella Missione 4 del PNRR, finalizzata a potenziare i servizi educativi, dagli asili nido fino alle università.

Le parole della Sindaca Anna Petta

La Sindaca Anna Petta ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “La costruzione del nuovo asilo nido rappresenta un passo significativo verso il miglioramento dei servizi educativi e sociali a Baronissi. È un investimento nel futuro dei nostri bambini e un segno tangibile del nostro impegno nel sostenere le famiglie locali”. La nuova struttura sarà in grado di accogliere fino a 36 bambini, contribuendo a raggiungere standard educativi di livello europeo.

L’Assessore all’Istruzione Giuseppe Giordano ha evidenziato il valore strategico di questo progetto: “In un momento in cui molti Comuni hanno rinunciato a partecipare a questi bandi, noi abbiamo scelto di affrontare la sfida con determinazione. Questo asilo nido non solo risponde alle esigenze immediate della nostra comunità, ma riflette una visione a lungo termine per lo sviluppo educativo e sociale del nostro territorio”.

Anche l’Assessore all’Urbanistica Luca Galdi ha commentato: “Questa nuova struttura arricchirà il ventaglio di servizi per la prima infanzia e contribuirà a rendere Baronissi un luogo sempre più accogliente e funzionale per le famiglie”.

La costruzione dell’asilo nido non solo garantirà ai più piccoli un accesso a un’educazione di qualità, ma fornirà anche un sostegno concreto alle famiglie nella conciliazione tra vita familiare e professionale, dimostrando l’impegno dell’Amministrazione comunale per un futuro migliore.