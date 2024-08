Incidente nel salernitano: gravemente ferito un Consigliere Comunale 

Salerno – Un grave incidente stradale ha coinvolto ieri pomeriggio il consigliere comunale Maurizio Ippolito, 49 anni, ora in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto nei pressi del distretto sanitario di Sant’Arsenio, dove un’auto con a bordo due persone di San Pietro al Tanagro ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con la moto guidata dal politico.

L’incidente

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, l’auto avrebbe invaso la corsia opposta per ragioni ancora in corso di accertamento, colpendo in pieno la moto di Ippolito. Il consigliere comunale, sbalzato violentemente a terra, ha riportato gravi traumi alla testa, nonostante sia rimasto cosciente dopo l’impatto.

Le indagini

I due occupanti dell’auto hanno riportato ferite non gravi e sono stati trasportati al vicino ospedale per le cure del caso. Gli investigatori stanno indagando per determinare se il consigliere stesse indossando il casco al momento dell’incidente, un dettaglio cruciale per comprendere appieno la dinamica dell’evento e le sue conseguenze.

FONTE e FOTO foto LA CITTÀ