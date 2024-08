Inizio scuola in Campania, ecco il calendario ufficiale per il nuovo anno scolastico

La Regione Campania ha ufficializzato il nuovo calendario scolastico per l’anno accademico 2024/2025 per tutti gli ordini e i gradi di istruzione. Mentre gli studenti si godono la pausa estiva, alcuni già guardano al calendario del prossimo anno per contare i giorni fino al ritorno sui banchi.

Secondo il nuovo calendario, le scuole dell’infanzia riapriranno giovedì 5 settembre 2024, mentre per tutti gli altri ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale le lezioni inizieranno giovedì 12 settembre 2024. Le istituzioni scolastiche e formative possono comunque decidere un avvio anticipato.

Le lezioni termineranno il 7 giugno 2025 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, mentre per le scuole dell’infanzia la fine delle lezioni è prevista per il 30 giugno 2025.

Queste le festività:

1 novembre: Tutti i Santi

8 dicembre: Immacolata Concezione

25 dicembre: Santo Natale

26 dicembre: Santo Stefano

1 gennaio: Capodanno

6 gennaio: Epifania

20 aprile: Santa Pasqua

21 aprile: Lunedì dell’Angelo

25 aprile: Festa della Liberazione

1 maggio: Festa del Lavoro

2 giugno: Festa della Repubblica

Festa del Patrono

Le sospensioni obbligatorie delle lezioni:

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio, quindi da martedì 24 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025 inclusi.

Vacanze pasquali: i tre giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì successivo al Lunedì dell’Angelo, quindi da giovedì 17 aprile a martedì 22 aprile 2025 inclusi.

I ponti: