Angri. Alfonso Scoppa fa chiarezza sui ricorsi IMU (video)

Alfonso Scoppa, ex consigliere comunale di Angri e commercialista, ha criticato l’amministrazione comunale per aver proceduto con la notifica degli atti sugli accertamenti IMU per aree fabbricabili, nonostante i tentativi di correggere la situazione. In qualità di dottore commercialista abilitato alla difesa dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Salerno, Scoppa ha proposto ricorso per conto di alcuni contribuenti contro gli atti ritenuti illegittimi, ottenendo una sentenza favorevole.

La motivazione

Il ricorso ha evidenziato l’illegittimità degli atti per decadenza del potere accertativo, poiché la base imponibile era stata già determinata da una delibera di giunta, e per la determinazione retroattiva del valore delle aree, precedentemente non tassabili.

